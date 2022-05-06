Tekirdağ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Marmaraereğlisi Belediyesinde çalışan Erkan Minaz, Bahçelievler Mahallesi'nde belediyeye ait garajın önüne geldi.
Burada motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan Minaz, bacaklarından yaralandı.
Minaz, sağlık ekiplerince Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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