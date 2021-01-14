Tekirdağ'da şimdiden bin sağlık çalışanı aşı oldu - Son Dakika

Tekirdağ'da şimdiden bin sağlık çalışanı aşı oldu

14.01.2021 15:23

Tekirdağ'da şimdiden bin sağlık çalışanı aşı oldu İl Sağlık Müdürü kentteki bütün sağlık çalışanlarına yetecek kadar aşı olduğunu söyledi Tekirdağ'da 15 bin kişilik sağlık ordusu bulunuyor Ülke genelinde aşı çalışmaları devam ederken, Tekirdağ'da şimdiden bin sağlık çalışanı korona virüs aşısı oldu.

Tekirdağ'da şimdiden bin sağlık çalışanı aşı oldu

İl Sağlık Müdürü kentteki bütün sağlık çalışanlarına yetecek kadar aşı olduğunu söyledi

Tekirdağ'da 15 bin kişilik sağlık ordusu bulunuyor

TEKİRDAĞ - Ülke genelinde aşı çalışmaları devam ederken, Tekirdağ'da şimdiden bin sağlık çalışanı korona virüs aşısı oldu. Aşılanma ile ilgili konuşan İl Sağlık Müdürü Kalkan, Tekirdağ'da bin kişilik sağlık ordusu olduğunu ve 3-4 gün içerisinde aşı çalışmalarının tamamlanacağını kaydetti.

Çin merkezli Sinovac şirketinin ürettiği korona virüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı verilmesinin ardından bugün ülke genelinde olduğu gibi Tekirdağ'da da aşı çalışmaları başladı. Tekirdağ Şehir Hastanesindeki Sağlık Çalışanlarının aşı çalışması görüntülenirken, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan şu saate kadar bin sağlık çalışanının aşı olduğunu ifade etti.

"3-4 gün içerisinde inşallah tamamlanmış olacak"

Gazetecilere açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, "Hayırlı olsun ülkemize, sağlık çalışanlarımıza. Sağlık Bakanlığımıza müteşekkiriz tüm arkadaşlarımız büyük bir memnuniyet içerisinde aşılarını şu anda olmaktalar. Hiçbir problemimiz yok ilimizde ki özel, kamu ve üniversite dahil tüm sağlık çalışanlarımızın aşıları 3-4 gün içerisinde inşallah tamamlanmış olacak. Programlarımız planlandığı gibi yürümekte arkadaşlarımızda büyük bir memnuniyet içerisinde aşılarını olmaktalar. İlimiz adına hiçbir noktamızda bir sıkıntımız yok. İlçe sağlık müdürlüklerimizde, sağlıklı hayat merkezlerimizde, tüm hastanelerimizde, 100'ün üzerinde ki polikliniklerimizde görevli arkadaşlarımız aşı işlemlerinin başındalar. Tüm insanlığa bu Covid'ten kurtuluş olmasını ümit ediyoruz. Önümüzde ki günlerde de ülkemizde yeni normal hayatı hep birlikte karşılayalım istiyoruz" diye konuştu.

"15 bin civarında sağlık çalışanımız var"

Kalkan açıklamasının devamında, "Bizim, şöyle 15 bin civarında sağlık çalışanımız var. İlimizde ki bütün birimlerde, tüm sağlık çalışanlarımızın üzerinde yetecek aşılarımız geldi ve şu an itibarı ile de oldukça ilgi duyulmakta aşılarımıza bu akşam itibarı ile iyi bir sayıda aşılanmayı başarmış olacağız. Zannediyorum ki biz toplam 5 gün içerisinde biz bunları tamamlarız diye düşünüyorduk ama ilginin, süratin sahada ki problemsiz geçişin, aşılama işlemlerinin sürmesi sebebiyle de planlanandan çok daha erken tamamlayacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'da şimdiden bin sağlık çalışanı aşı oldu
Tekirdağ'da şimdiden bin sağlık çalışanı aşı oldu
Tekirdağ'da şimdiden bin sağlık çalışanı aşı oldu
Tekirdağ'da şimdiden bin sağlık çalışanı aşı oldu

Çin Halk Cumhuriyeti, İl Sağlık Müdürü, Koronavirüs, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da şimdiden bin sağlık çalışanı aşı oldu - Son Dakika


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