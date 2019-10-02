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Tekirdağ'da simülasyon tırında deprem eğitimi

29 dakika önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), olası bir depremde vatandaşların ne yapması gerektiğini anlatmak için hazırladığı simülasyon tırında, Tekirdağ'daki öğrencilere deprem eğitimi verdi.

Tekirdağ'da simülasyon tırında deprem eğitimi, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), olası bir depremde vatandaşların ne yapması gerektiğini anlatmak için hazırladığı simülasyon tırında, Tekirdağ'daki öğrencilere deprem eğitimi verdi.


Süleymanpaşa ilçesindeki bir okulun bahçesine getirilen simülasyon tırında, AFAD görevlileri öğrencilere afet türleri, afetin etkileri, yaşanılan mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında teorik eğitim verildi.

Eğitimin ardından 7,2 şiddetinde deprem sarsıntısı, yaşatılarak anlatıldı.

Afet Farkındalık Eğitimi ve Simülasyon Uygulaması eğitimleri 4 Ekim'e kadar farklı ilçelerde devam edecek.

Tekirdağ, Deprem, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:50 Kaynak: AA
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