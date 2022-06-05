Tekirdağ'da sınav heyecanı: Çocuklarını görmek için tellere tırmandılar - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da sınav heyecanı: Çocuklarını görmek için tellere tırmandılar

05.06.2022 12:13

Tekirdağ'da sınav heyecanı: Çocuklarını görmek için tellere tırmandılar Öğrenciler içeride, veliler dışarıda ter döktü Tüm Türkiye'de olduğu gibi Tekirdağ'da da binlerce öğrenci iyi bir liseyi kazanabilmek için Liselere Geçiş Sistemi sınavına katıldı.

Tekirdağ'da sınav heyecanı: Çocuklarını görmek için tellere tırmandılar

Öğrenciler içeride, veliler dışarıda ter döktü

TEKİRDAĞ - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Tekirdağ'da da binlerce öğrenci iyi bir liseyi kazanabilmek için Liselere Geçiş Sistemi sınavına katıldı. Öğrenciler içeride ter dökerken, veliler ise dışarıda ter döktü.

Türkiye'nin 81 il ve ilçelerinde olduğu gibi Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde de öğrenciler LGS sınavı için ter döktü. Çocuklarının iyi bir lise kazanmalarını isteyen aileler ise dışarıda Kur'an-ı Kerim ve dualar okuyarak beklediler.

İki oturum haline yapılacak olan sınavın sözel derslerden oluşan ilk oturumu 09.30 itibariye başlarken, 10.45'te son buldu. İlk oturumu tamamlayan öğrenciler dinlenmek için okul bahçesine çıktığında çocuklarını görmek isteyen anne ve babalar okul kapısına akın etti. Yanlarında getirdikleri su ve yiyecekleri sınav arasında bekleyen çocuklarına ulaştırmak isteyen aileler birbirleriyle yarışırken, kimi veliler ise tel örgülere tırmandı.

Görevlilerin zaman zaman velileri sessiz olmaları konusunda uyardığı sınavda sayısal sorulardan oluşan ikinci oturum 11.30'da başlayarak 80 dakikalık sürenin ardından tamamlanacak.

Tekirdağ'da sınav heyecanı: Çocuklarını görmek için tellere tırmandılar
Tekirdağ'da sınav heyecanı: Çocuklarını görmek için tellere tırmandılar
Tekirdağ'da sınav heyecanı: Çocuklarını görmek için tellere tırmandılar
Tekirdağ'da sınav heyecanı: Çocuklarını görmek için tellere tırmandılar

YORUMLAR
500
Bugün gerçekleşen LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı! Bugün gerçekleşen LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı! Uzmanından LGS değerlendirmesi: Matematik sorularının dikkatli okunması gerekiyor Uzmanından LGS değerlendirmesi: Matematik sorularının dikkatli okunması gerekiyor Sınavdan çıkan öğrenci heyecandan bayıldı Sınavdan çıkan öğrenci heyecandan bayıldı
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Türkiye, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da sınav heyecanı: Çocuklarını görmek için tellere tırmandılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
17:23 Putin'den, Ukrayna'ya füze gönderme kararı alan ABD'ye tehdit gibi sözler: Yeni hedefleri vururuz
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
17:14 Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu
17:12 Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları
16:39 Beşiktaş'ın en büyük fiyaskolarından biri! Douglas'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
16:23 Kocasının gözü önünde başka bir kadınla cinsel ilişkiye girdi, tepkiler çığ gibi
16:07 Mehmet Ali Erbil'den Tuğba Ekinci'nin iddialı klibine yorum geldi: İşte kadın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 18:16:16. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da sınav heyecanı: Çocuklarını görmek için tellere tırmandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement