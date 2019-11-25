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Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da sis - Son Dakika

Tekirdağ'da sis

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gece yarısı çöken sis etkili oldu.

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gece yarısı çöken sis etkili oldu.


Gece saatlerinde ilçe merkezi ve D - 110 karayolunda sis etkili oldu. Sürücülerin görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, İstanbul - Çanakkale yolunu kullanan sürücülerin dikkatli olması istendi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:41 Kaynak: İHA
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