Tekirdağ'da Sis Etkili Oldu
1 saat önce
Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı.
Tekirdağ
'ın merkez Süleymanpaşa
ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı.
Süleymanpaşa - Muratlı
- Lüleburgaz
yolu üzerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.
Sürücülerin sis nedeniyle kontrollü seyrettikleri yolda trafik ekipleri de güvenlik tedbiri aldı. Sabah
saatlerinde etkili olan yoğun sis güneşin yüzünü hissettirmesi ile yavaş yavaş dağıldı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:25 Kaynak: İHA
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