Tekirdağ'da sis etkili oldu
6 saat önce
Tekirdağ'da sis etkili olduTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gece yarısı çöken sis etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:05 Kaynak: İHA
Tekirdağ'da sis etkili oldu
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gece yarısı çöken sis etkili oldu.
Gece saatlerinde ilçe merkezi ve D - 110 karayolunda sis etkili oldu. Sürücülerin görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, İstanbul - Çanakkale yolunu kullanan sürücülerin dikkatli olması istendi.
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