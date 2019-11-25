Tekirdağ'da sis etkili oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gece yarısı çöken sis etkili oldu.

Gece saatlerinde ilçe merkezi ve D - 110 karayolunda sis etkili oldu. Sürücülerin görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, İstanbul - Çanakkale yolunu kullanan sürücülerin dikkatli olması istendi.