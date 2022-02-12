Tekirdağ'da site sakinleri köpeklerini öldürdüğü iddiasıyla belediyeden şikayetçi oldu - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir site yönetimi kendilerine ait köpeğin belediye ekipleri tarafından öldürüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu.

İddiaya göre, Hürriyet Mahallesinde belediye ekipleri tarafından bir sitedenin önünden alınan, "Lassi" isimli köpek, site sakinlerinin başvurusu üzerine bir sonraki gün geri verildi.

Ayakta durmakta zorluk çeken köpeği alan site sakinleri, köpeğin ölmesi üzerine polise ve savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Site Yöneticisi Ayşe Yedek, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeği 6 ay önce sokakta hasta olarak bulduklarını ve sahiplendiklerini söyledi.

Bir şikayet üzerine belediye ekiplerinin köpeği site içerisinden aldığını savunan Yedek "Durumu öğrenir öğrenmez hemen iletişime geçerek köpeğimizi geri istedik. Uyutulduğunu, bir gün misafir edildikten sonra geri getirebileceklerini söylediler. Bugün köpeği geri aldığımızda, ayakta duramıyordu. Bitkin halde olan Lassi, bir kaç saat içinde öldü" dedi.

Savcılığa giderek şikayetçi olduklarını aktaran Yedek, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Site sakinleri ve yönetimi, Lassi'nin cansız bedeni başında uzun süre göz yaşı döktü.