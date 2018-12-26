Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Sivil Kırsal Kalkınma Çalıştayı Düzenlenecek

Tekirdağ'da Sivil Kırsal Kalkınma Çalıştayı Düzenlenecek

2 saat önce

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Kalkınma Vakfı ortaklığında Trakya Bölgesi'nde kırsal turizm, kırsal çevre koruma ve geliştirme, kültür, kadın, gençlik gibi alanlarda faaliyet gösteren dernek, vakıf, kooperatif, çiftçi örgütleri, kırsal girişimciler ve kırsal kalkınmaya gönül...

Tekirdağ'da Sivil Kırsal Kalkınma Çalıştayı Düzenlenecek, System.String[]
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Kalkınma Vakfı ortaklığında Trakya Bölgesi'nde kırsal turizm, kırsal çevre koruma ve geliştirme, kültür, kadın, gençlik gibi alanlarda faaliyet gösteren dernek, vakıf, kooperatif, çiftçi örgütleri, kırsal girişimciler ve kırsal kalkınmaya gönül vermiş kişilerin katılacağı çalıştay gerçekleştirilecek.

28 Aralık Cuma günü Süleymanpaşa ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilecek olan Sivil Kalkınma Platformu Trakya Bölgesi Çalıştayı'nda, tarımın önündeki engeller, sorunların çözümüne yönelik öneriler, bölge içerisindeki iyi uygulamaların bölge genelinde yaygınlaştırılması ile bölgede tarımsal kalkınma sürecinin hızlandırılması gibi konularda bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulacak. Çalıştayda ayrıca, Kırsal Kalkınma Platformunun kuruluşuna yönelik tartışmalar yürütülecek ve platformun vizyonu, misyonu, ana faaliyetleri, yapısı ile çalışma yöntemleri belirlenecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Trakya Bölgesi'nin verimli tarım arazilerinin üzerinde bulunduğunu belirterek, "Biz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, göreve geldiğimiz günden bu yana kırsal kalkınma konusuna büyük önem verdik ve bu yönde birçok proje geliştirdik. İlk kez gerçekleştireceğimiz Sivil Kırsal Kalkınma Platformu Trakya Bölgesi Çalıştayı ile bölgemizdeki çiftçi örgütleri, dernek ve vakıflarla karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı yapacağız. Ben, çalıştayın vatandaşlarımıza ve kentimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:05 Kaynak: İHA

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