Tekirdağ'da soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika

Tekirdağ'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sokak hayvanları için cadde ve sokaklara yiyecek bırakıldı.

Süleymanpaşa sahilindeki balıkçılar da ağ örme mesailerine ara verdi.

Öte yandan Köprübaşı Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, araç geçişlerini kontrollü şekilde sağlıyor.

Vatandaşlardan Erdoğan Aksu, AA muhabirine, kentte soğuk havanın hakim olduğunu belirterek, "Doğadaki tahribatı önlemezsek, bunların fazlasını da yaşayacağız. Mevsimler birbirine kaydı. Çevresel sorunları gözardı edersek yaz döneminde de beklemediğimiz yağışlar olabilir." dedi.