Tekirdağ'da soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da soğuk hava etkili oluyor

02.03.2022 08:55

Tekirdağ'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Tekirdağ'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte nem oranının yüzde 83 olması soğuğun daha fazla hissedilmesine neden oluyor.

Kentte geceki ayaz nedeniyle bazı çeşmeler buz tuttu. Yollarda da bazı yerlerde gizli buzlanma meydana geldi.

Trafik ekipler gizli buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.

Seyyar satıcılar ise soğuk havada satış yapmaya devam etti. Bazı ayakkabı boyacıları tenekede ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Ayakkabı boyacısı Ayhan Taş, AA muhabirine sabahları havanın çok soğuk olduğunu belirterek, ateş yakarak kendisini soğuktan korumaya çalıştığını söyledi.

Yağış öngörülmeyen kentte soğuk havanın gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ'da soğuk hava etkili oluyor
Tekirdağ'da soğuk hava etkili oluyor
Tekirdağ'da soğuk hava etkili oluyor

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Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika


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