Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi denetim yapıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İçişleri Bakanlığının talimatıyla cadde ve sokaklar ile market ve fırın gibi yerler denetlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma sınırlandırması ve alınan tedbirlerin etkinliğini artırmak amacıyla 31 ilde bugün 15.00-24.00 saatlerinde denetimler devam edecek.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri market, fırın, pazar yeri ve büfe ile yoğun alışveriş yapılan cadde ve sokaklarda sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontroller yaptı.

Ekipler, Valilik önünde özel araçları durdurup maske takmayanları uyardı.

Maskesi olmayan sürücü ve vatandaşlara da ekipler tarafından maske verildi.