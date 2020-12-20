Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 14 kişiye 44 bin 100 lira ceza uygulandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlenen 14 kişiye para cezası yazıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bazı caddeler ile Hükümet Meydanı'nda sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde bulundu.

Ekipler, 14 kişinin kısıtlamayı ihlal ettiğini belirledi. Bu kişilere 3 bin 150'şer liradan toplam 44 bin 100 lira ceza uygulandı.

Ekiplerin denetimlerini ilçe genelinde sürdüreceği belirtildi.