Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor - Son Dakika

Tekirdağ'da ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerine devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı bölgelerinde oluşturulan kontrol noktalarında denetim gerçekleştiriyor.

Ekipler, denetimlerde sürücülerin izin belgelerini kontrol ediyor.

Maske takmayan sürücü ve yolcuları da uyaran ekipler, izin belgesi bulunmayanlara ve belgeleri eksik araçlara para cezası uyguluyor.