Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişinin üzerinden uyuşturucu çıkınca gözaltına alındı - Son Dakika

Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişinin üzerinden uyuşturucu çıkınca gözaltına alındı
03.01.2021 16:27
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi, uyuşturucu ile yakalandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi, uyuşturucu ile yakalandı.
Süleymanpaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yaptı.
Yavuz Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması ihlali nedeniyle yakalanan M.Ü. hakkında işlem yapıldı.
Ekiplerin üzerinde suç unsuru olup olmadığını sorması üzerine M.Ü, miktarı belirtilmeyen bonzai ve metamfetamin cinsi uyuşturucuları teslim etti.
M.Ü, gözaltına alındı.
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