Tekirdağ'da sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara akın etti - Son Dakika

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Tekirdağ'da sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara akın etti
6 saat önce
Tekirdağ'da sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara akın etti.
Tekirdağ'da sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara akın etti
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:00 Kaynak: DHA
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