Tekirdağ'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi ile 1 işletmeye ceza - Son Dakika

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Tekirdağ'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi ile 1 işletmeye ceza
6 saat önce
Kapaklı ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi ile 1 işletmeye idari ceza uygulandı.
Kapaklı ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi ile 1 işletmeye idari ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilen Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde denetimlerde bulundu.
Ekipler, Atatürk Mahallesi'nde yasaklara uymayan 2 kişi ile 1 işletmeye idari ceza uyguladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:24 Kaynak: AA
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