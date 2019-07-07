Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da sokak hayvanları yararına kahvaltı
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Tekirdağ'da sokak hayvanları yararına kahvaltı

13 dakika önce

Tekirdağ'da bir grup hayvansever tarafından sokak hayvanlarının tedavi giderleri ile mama ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kahvaltı düzenlendi.

Tekirdağ'da sokak hayvanları yararına kahvaltı, System.String[]
Tekirdağ'da bir grup hayvansever tarafından sokak hayvanlarının tedavi giderleri ile mama ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kahvaltı düzenlendi.
Değirmenaltı Mahallesi'nde bir işletmede bir araya gelen hayvanseverler, kahvaltının ardından toplanan bağışlarla sokak hayvanlarının tedavi giderleri ve mama ihtiyaçlarını karşılayacak.
Grup adına konuşan Şebnem İlhan, bu tür etkinlikleri sık sık yapmak istediklerini söyledi.
İlhan, sokak hayvanlarına karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini ifade ederek, "Sokaktaki hayvanlar her zaman yardıma muhtaç. Bazen yiyecek bulamıyorlar, bazen tedavi edilmeleri gerekiyor. Elimizden geldiğince onlara yardım eli uzatmaya çalışıyoruz. Bugün de kahvaltıyı daha fazla sokak hayvanına ulaşabilmek için düzenledik." dedi.
Sokak hayvanlarının insanların desteğine ihtiyacı olduğuna dikkati çeken İlhan, şunları kaydetti.
"Yapılan etkinlik gerçekten çok güzel oldu. Buradan elde edilen bağışlarla sokak hayvanlarına yardım edeceğiz. Hayvanseverlik, gönüllülük esasına göre yapılıyor. Herkesin sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmasını istiyoruz. Bir kap su, bir kap yemek onlar için çok önemli."
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:28 Kaynak: AA
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