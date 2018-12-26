Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Sokak Ortasında Ceset Bulundu

Tekirdağ'da Sokak Ortasında Ceset Bulundu

1 saat önce İlandır

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sokak ortasında ceset bulundu.

Tekirdağ'da Sokak Ortasında Ceset Bulundu, System.String[]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sokak ortasında ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, Değirmenaltı Mahallesinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yerde yatan A.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

A.Y'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:50 Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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