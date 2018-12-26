Tekirdağ'da Sokak Ortasında Ceset Bulundu
1 saat önce İlandır
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sokak ortasında ceset bulundu.
Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde sokak ortasında ceset bulundu.
Alınan bilgiye göre, Değirmenaltı Mahallesinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yerde yatan A.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
A.Y'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:50 Kaynak: AA
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