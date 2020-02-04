Tekirdağ'da sokak satıcılarına operasyon10 gözaltı - Son Dakika
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Tekirdağ'da sokak satıcılarına operasyon10 gözaltı

6 saat önce

Tekirdağ'da sokak satıcılarına operasyon: 10 gözaltıTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin sokak satıcılarına yönelik narkotik dedektör köpek Kiraz'ın da kullanıldığı operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da sokak satıcılarına operasyon: 10 gözaltı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin sokak satıcılarına yönelik narkotik dedektör köpek Kiraz'ın da kullanıldığı operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Grup Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada Hıdırağa Mahallesi'nde sokakta uyuşturucu satıcılarını belirledi. Mahallede önceden belirlenen adreslere narkotik dedektör köpek Kiraz'ın da kullanıldığı operasyonlar düzenledi. Yapılan aramalarda sokaklarda satışa hazır uyuşturucu maddeler, uyuşturucu haplar ele geçirilirken, şüpheliler, B.K., Ü.K., R.B., N.Ö., S.Ö., E.Ş., G.K., G.T., Ö.A. ve Y.I., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'da sokak satıcılarına operasyon10 gözaltı

Narkotik, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:38 Kaynak: DHA
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