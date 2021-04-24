Kısıtlamada Tekirdağ sessizliğe büründü - Son Dakika

Kısıtlamada Tekirdağ sessizliğe büründü

24.04.2021 17:18

Kısıtlamada Tekirdağ sessizliğe büründü Korona virüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ'da cadde ve sokaklar sessizlik sürüyor.

Kısıtlamada Tekirdağ sessizliğe büründü

TEKİRDAĞ - Korona virüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ'da cadde ve sokaklar sessizlik sürüyor. Korona virüs salgını kısıtlamasında ihlallere karşı polis ekipleri denetimlerine devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramından dolayı resmi tatil olması sebebiyle Perşembe akşam saat 19.00'dan Pazartesi 05.00'a kadar korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kısıtlamanın ilan edilmesiyle tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi de sessizliğe büründü. Kentte sessizlik sürerken, kısıtlama nedeniyle Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de yollarda ve şehrin çeşitli yerlerinde denetimlerine devam ediyor.

Kısıtlamada Tekirdağ sessizliğe büründü
Kısıtlamada Tekirdağ sessizliğe büründü
Kısıtlamada Tekirdağ sessizliğe büründü
Kısıtlamada Tekirdağ sessizliğe büründü
Kısıtlamada Tekirdağ sessizliğe büründü
Kısıtlamada Tekirdağ sessizliğe büründü
Kısıtlamada Tekirdağ sessizliğe büründü
Kısıtlamada Tekirdağ sessizliğe büründü
Kısıtlamada Tekirdağ sessizliğe büründü
Kısıtlamada Tekirdağ sessizliğe büründü

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Tekirdağ, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kısıtlamada Tekirdağ sessizliğe büründü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Dr. Alpay Azap, Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etti Prof. Dr. Alpay Azap, Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etti Thodex ve Vebitcoin'in ardından bir kripto skandalı daha! Bu kez Goldexco.in'e erişim sağlanamıyor Thodex ve Vebitcoin'in ardından bir kripto skandalı daha! Bu kez Goldexco.in'e erişim sağlanamıyor Son Dakika: Metina'ya düzenlenen operasyonda büyük başarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahadan gelen ilk bilgileri verdi Son Dakika: Metina'ya düzenlenen operasyonda büyük başarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahadan gelen ilk bilgileri verdi Tedbirleri hiçe sayıp paramotorla uçuş yapan 4 kişiye binlerce lira ceza kesildi Tedbirleri hiçe sayıp paramotorla uçuş yapan 4 kişiye binlerce lira ceza kesildi Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi Rol gereği bayılan usta oyuncu Demet Akbağ, sevenlerini korkuttu Rol gereği bayılan usta oyuncu Demet Akbağ, sevenlerini korkuttu Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu Arıların saldırısı sonucu kanala düşen imamın cansız bedenini, insan zinciri oluşturarak buldular Arıların saldırısı sonucu kanala düşen imamın cansız bedenini, insan zinciri oluşturarak buldular

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Koordinatör bir bir anlattı! İllallah ettiren Akın Akınözü'nün yaptıkları yeni değilmiş Koordinatör bir bir anlattı! İllallah ettiren Akın Akınözü'nün yaptıkları yeni değilmiş         
17:19
Djaniny ve Ekuban, bir dakika içinde iki net fırsatı kaçırınca Trabzonsporlu oyuncular yıkıldı Djaniny ve Ekuban, bir dakika içinde iki net fırsatı kaçırınca Trabzonsporlu oyuncular yıkıldı         
17:13
İzmir Otogarı'nda bekleyen cübbeli vatandaş, sigara içenlere tepki gösterdi: Benim karşımda sigara yakma İzmir Otogarı'nda bekleyen cübbeli vatandaş, sigara içenlere tepki gösterdi: Benim karşımda sigara yakma         
16:38
Akhisar'ın futbolcu olmayan Onyebueke'ye sözleşme imzalatmasından takımın hocası Dilsöz de haberdar değilmiş Akhisar'ın futbolcu olmayan Onyebueke'ye sözleşme imzalatmasından takımın hocası Dilsöz de haberdar değilmiş         
16:15
Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı         
15:57
Operasyon devam ederken Milli Savunma Bakanlığı tüyleri diken diken eden videoyu tekrar paylaştı Operasyon devam ederken Milli Savunma Bakanlığı tüyleri diken diken eden videoyu tekrar paylaştı         
15:40
Thodex vurguncusu Fatih Faruk Özer İnterpol'ün aradığı 30'uncu Türk oldu Thodex vurguncusu Fatih Faruk Özer İnterpol'ün aradığı 30'uncu Türk oldu         
15:13
Müteahhit iki kardeş husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı Müteahhit iki kardeş husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı         
14:28
'Thodex' soruşturmasına ilişkin Başsavcılık'tan açıklama: 120 ülkede faaliyet gösteriyordu 'Thodex' soruşturmasına ilişkin Başsavcılık'tan açıklama: 120 ülkede faaliyet gösteriyordu         
13:22
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür         
13:05
Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular         
13:04
Gergin görüşmenin detayları! Erdoğan, Türkiye'nin kırmızı çizgisi konusunda Biden'e resti çekti Gergin görüşmenin detayları! Erdoğan, Türkiye'nin kırmızı çizgisi konusunda Biden'e resti çekti         
12:38
Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen soru yok artık dedirtti: Uzaylılar Müslüman mı? Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen soru yok artık dedirtti: Uzaylılar Müslüman mı?         
12:06
Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı         
11:13
Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti         
10:12
Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı         
21:27
Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi tanıdık çıktı Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi tanıdık çıktı         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2021 17:38:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kısıtlamada Tekirdağ sessizliğe büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei