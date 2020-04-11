Tekirdağ'da sokaklar sessiz kaldı - Son Dakika

Tekirdağ'da sokaklar sessiz kaldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Tekirdağ'da il genelinde, cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamına 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Tekirdağ'da sessizlik hakim oldu. Kentin meydanları, sokak ve caddeleri boş kaldı.

Kente polis ekipleri önlem alırken, fırınlar sabahın erken saatlerinden itibaren ekmek üretimine başladı. Tekirdağ'da fırına ekmek almaya gelen Ahmet Nazlı, Benim benzim istasyonum var orada çalışanlara yiyecek götürüyorum dedi.

Çorlu ilçesinde ise polis ekipleri sokaklarda devriye gezdi. Sabah işe giden sağlıkçıların yardımına ise polis ekipleri yetişti. 155'i arayarak yardım isteye sağlıkçıları, bulundukları yerden ekipler alarak, polis araçlarıyla çalıştıkları hastanelere götürdü.