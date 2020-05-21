Tekirdağ'da şoke eden görüntü...İki kişi bindikleri motosiklette dev varili taşıdılar - Son Dakika

Tekirdağ'da şoke eden görüntü...İki kişi bindikleri motosiklette dev varili taşıdılar

Tekirdağ'da şoke eden görüntü.

Tekirdağ'da şoke eden görüntü...İki kişi bindikleri motosiklette dev varili taşıdılar TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da motosiklet ile akıllara durgunluk veren yolculuk kameralara yansıdı. Olay Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa çevreyolu üzerinde meydana geldi. Yolda bulunan iki kişinin bulunduğu motosiklette varil taşınması başka bir araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. İstanbul yönüne doğru seyreden motosikleti kullanan kişi ile arkasında ayakta duran kişi arasında bir varil ile yolculuk ettiklerini gören diğer sürücüler hayretler içerisinde kaldı. Yürekleri ağza getiren sıradışı varilli motosiklet yolculuğunu yapan şahıslar bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu

Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı

46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı

Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı

Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme

Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı

Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı

Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti

Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı

Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler

Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi

Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?

6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu

Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi

Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi