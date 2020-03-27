Tekirdağ'da sosyal medyadan asılsız koronavirüs paylaşımı yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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Tekirdağ'da sosyal medyadan asılsız koronavirüs paylaşımı yapan 2 kişi yakalandı
6 saat önce
Tekirdağ'da sosyal medyadan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında asılsız paylaşım yaptığı öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.
Tekirdağ'da sosyal medyadan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında asılsız paylaşım yaptığı öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malkara ilçesinde M.Ç'nin, Süleymanpaşa ilçesinde O.A'nın sosyal medya üzerinden koronavirüs ile ilgili asılsız paylaşım ve yorum yaptığını tespit etti.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, M.Ç. ve O.A'yı "Halk arasında korku panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 05:50 Kaynak: AA
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