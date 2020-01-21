Tekirdağ'da "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' etkinliği - Son Dakika

Tekirdağ'da "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında Tekirdağ Merkez Gençlik Merkezi üyeleri tarafından çeşitli etkinlikler yapıldı.

Tekirdağ'da

Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında Tekirdağ Merkez Gençlik Merkezi üyeleri tarafından çeşitli etkinlikler yapıldı.

Proje kapsamında 350 öğrenci sosyal medya bağımlılığına dikkat çekmek için spor, güzel sanatlar, yüz boyama, müzik, sokak oyunları ve zeka oyunları çalışmaları gerçekleştirdi.

Tekirdağ Gençlik Merkezi sorumlusu Ümit Kühram, gençlerle birlikte farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlemeye devam ettiklerini söyledi.


Kühram, daha fazla gence ulaşarak, daha fazla insanın hayatına dokunmak istediklerini ifade ederek, "Gençlerimiz ile sanal hayattan uzak bir gün geçirdik. Günümüzde özellikle gençlerimiz zamanının çoğunu sosyal medyada geçiriyor. Geleneksel sokak oyunlarıyla eğlenen gençler, ebru yaparak becerilerini ortaya çıkardılar. Spor atölyesi, müzik atölyesi, resim atölyelerine katılarak verimli vakit geçirdiler." dedi.

Tekirdağ Merkez, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski NBA oyuncusu Delonte West, yol ortasında dövüldü
Galatasaray taraftarı, sosyal medyada Arda Turan'ı istemediklerine dair kampanya başlattı Hamileyken nişanlısı tarafından darp edilen Ceren Kaplakarslan, anne oldu Sosyal medyadan tanışıp evlendiği eşi yine sosyal medyadan başkasına kaçtı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 19:39:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]