Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandası yapan bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen şüphelinin adresine operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheli E.A. gözaltına alındı.
Aramalarda ele geçirilen örgütsel doküman, cep telefonu ve sim karta el konuldu.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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