Son dakika haberi! TEKİRDAĞ'DA SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASINA 1 TUTUKLAMA - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! TEKİRDAĞ'DA SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASINA 1 TUTUKLAMA

08.07.2022 12:37

Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ'da, sosyal medya üzerinden terör örgütleri FETÖ ve PKKKCK'nın propagandasını yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

TEKİRDAĞ'da, sosyal medya üzerinden terör örgütleri FETÖ ve PKKKCK'nın propagandasını yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri FETÖ ve PKKKCK'nın Tekirdağ'daki yapılanmasına yönelik çalışma yapıldı. Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Şarköy ilçelerinde 6 kişinin, sosyal medyadan terör örgütlerinin propagandasını yaptığı belirlendi. Düzenlenen operasyonlarda K.Ç., U.A., L.D., H.B.İ., Y.Ç. ve G.F. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B.İ., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Tekirdağ'da terör örgütü propagandasında 6 gözaltı Son dakika haberleri | Tekirdağ'da terör örgütü propagandasında 6 gözaltı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! TEKİRDAĞ'DA SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASINA 1 TUTUKLAMA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:39 Yeni evlendiği 2. karısını bıçaklayarak katletti! Cani koca yakalandı
15:36 9 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, heykel dikti: İzindeyiz Atam
15:31 Eşi de doktor çıktı! Bazı sağlık çalışanlarının şiddete karşı izinsiz eyleminde polise tokat atan astsubay tutuklandı
15:11 Acun Ilıcalı resmen kaptı! Fatih Terim vazgeçemiyordu, Seri şimdi Hull City'de
15:07 Karadağ'da Interpol operasyonu! Organize suç örgütü lideri Binali Camgöz yakalandı
14:41 Galatasaray antrenmanında Müslüm Gürses sesleri: Ne yaptımsa seni unutamadım
14:37 Suikasta uğrayıp hayatını kaybeden Shinzo Abe'den geriye, Türkiye'de dua ettiği görüntüler kaldı
14:14 Olcay Şahan'dan şaşırtan hamle! Futbola geri döndü, işte imzayı attığı takım
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Biraz daha sabır
13:08 Romanya basınından ilginç iddia: Erdoğan, Ianis Hagi'yi Galatasaray'a getirmek için uğraşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 15:48:17. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! TEKİRDAĞ'DA SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASINA 1 TUTUKLAMA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement