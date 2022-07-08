İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri FETÖ ve PKKKCK'nın Tekirdağ 'daki yapılanmasına yönelik çalışma yapıldı. Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Şarköy ilçelerinde 6 kişinin, sosyal medyadan terör örgütlerinin propagandasını yaptığı belirlendi. Düzenlenen operasyonlarda K.Ç., U.A., L.D., H.B.İ., Y.Ç. ve G.F. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B.İ., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! TEKİRDAĞ'DA SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASINA 1 TUTUKLAMA - Son Dakika

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