Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama
1 saat önce
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:22 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen E.G'yi, Karaağaç Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.
PKK/KCK yapılanması kapsamında düzenlenen operasyonda, Van Büyükşehir Belediyesi'nin 9 çalışanı gözaltına alındı Şarkıcı İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Yasemin Şefkatli hamile mi? Bozulan sileceği bağladıkları iple kontrol ettiler AYM'nin barış akademisyenleri için verdiği hak ihlali kararının nedeni belli oldu