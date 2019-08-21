Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama
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Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

1 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama, System.String[]

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen E.G'yi, Karaağaç Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Tekirdağ, Kapaklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:22 Kaynak: AA
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