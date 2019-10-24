Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
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Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

40 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yaptığı öne sürülen 2 şüphelinin adresine düzenlenen operasyonla E.A. ve S.T'yi gözaltına aldı.

Adreslerde ele geçirilen dijital materyallere el kondu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:58 Kaynak: AA
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