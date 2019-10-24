Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yaptığı öne sürülen 2 şüphelinin adresine düzenlenen operasyonla E.A. ve S.T'yi gözaltına aldı.

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