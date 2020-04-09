Tekirdağ'da

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, insan yoğunluğu yaşanan cadde, meydan ve sokaklarda denetimlerde bulundu.

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