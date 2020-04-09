Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da 'sosyal mesafe' kuralına uymayan 25 kişiye para cezası - Son Dakika
Tekirdağ'da "sosyal mesafe" kuralına uymayan 25 kişiye para cezası
6 saat önce
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "sosyal mesafe" kuralına uymayan 25 kişiye 392'şer lira ceza uygulandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "sosyal mesafe" kuralına uymayan 25 kişiye 392'şer lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, insan yoğunluğu yaşanan cadde, meydan ve sokaklarda denetimlerde bulundu.
Ekipler, "sosyal mesafe" kuralına uymadığı belirlenen 25 kişiye 392'şer lira ceza yazdı.
İlçede koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 08:50 Kaynak: AA
Son Dakika İstanbul'da karantinadaki şahıstan isyan ettiren savunma: Dışarı çıkıyorum ama arabayla çıkıyorum Pazara girmek isteyen yaşlı kadın: Bırakın beni, kendim görüp alayım Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Şu anda 2 koronavirüs var, ikincisi mutasyon ile oluştu Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi