Tekirdağ'da sosyal mesafe uygulaması 25 kişiye ceza - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda sosyal mesafe uygulaması yapan polis ekipleri 25 kişiye cezai işlem uyguladı.



Çorlu'da havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşların yoğunluk oluşturması nedeniyle Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ana cadde ve sokaklar ile Cumhuriyet Meydanı'nda denetim gerçekleştirdi.



Sosyal mesafe kurallarına uymayan 25 kişinin kimlik kontrolünü gerçekleştiren polis ekipleri yaptıkları denetimlerde İçişleri Bakanlığı genelgesine uymayan kişileri Cumhuriyet Polis Merkezine götürdü.



Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürülen ve yeni tip korona virüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 25 kişiye 392'şer lira para cezası uyguladı.



25 kişiyi Cumhuriyet Polis Merkezi önünde bekleten polis ekipleri sosyal mesafe kuralına riayet etmeyen kişileri tek tek içeri alarak işlemlerini yaptı.



25 kişi yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ