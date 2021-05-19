Tekirdağ'da su borusuna çarpan araç sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Mahalle sakinleri de çalışma yapan yetkililere gerekli işaretlemeleri yapmadıkları için tepki gösterdi.

Sağlık ekipleri tarafından su borusu ve kanal arasında sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Eldek, ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Cengiz Eldek'in (48) kullandığı 59 DN 187 plakalı ticari araç, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (TESKİ) Kumbağ-Altınova Mahallesi'nde çalışma yaptığı kanalda ucu dışarıda kalan 10 metrelik su borusuna çarptı.

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