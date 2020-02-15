Tekirdağ'da su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi öldü - Son Dakika

Tekirdağ'da su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi öldü

6 saat önce

TEKİRDAĞ'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'da su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi öldü, System.String[]

TEKİRDAĞ'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saat 05.30 sıralarında Tekirdağ- İstanbul karayolunun Karaevili köyü yakınlarında meydana geldi. Ayhan Çömez'in kullandığı 59 EC 946 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi üzerine kontrolden çıkıp, yolun sağındaki su kanalına düşerek, menfeze çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Ayhan Çömez ile Sezai Kısa'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen 2 kişinin cansız bedeni Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Tekirdağ, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

KENDİLERİNE AİT OLDUĞUNU İDDİA EDEREK YOLU TRAFİĞE KAPATTILAR
18-19 Şubat'ta İstanbul'un 3 ilçesinde 24 saatlik su kesintisi yaşanacak Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı Son dakika: Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçağın pilotunun hastanede ifadesi alınıyor

Son Dakika Haberleri
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
20:37 Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 21:12:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]