Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Suç Kaydı Bulunan 14 Kişi Yakalandı

Tekirdağ'da Suç Kaydı Bulunan 14 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranma kaydı olduğu tespit edilen 14 şahıs yakalandı.

Tekirdağ'da Suç Kaydı Bulunan 14 Kişi Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranma kaydı olduğu tespit edilen 14 şahıs yakalandı.

Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla Tekirdağ genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2019-1" adı altında 84 ekip ve 411 polisin katılımıyla planlı bir şekilde arama, kontrol ve denetimler yapıldı. Denetimlerde 2 bin 917 şahsın GBT kontrolü yapılarak, çeşitli suçlardan aranma kaydı olduğu tespit edilen 14 şahıs yakalandı. Ayrıca 48 umuma açık iş yeri ve 78 araç kontrol edilerek 369 TL para cezası uygulanırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:55 Kaynak: İHA

Türkiye, Tekirdağ, 3. Sayfa
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