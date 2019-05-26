Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı

Tekirdağ'da suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı

7 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 14 kişiden 11'i gözaltına alındı.

Tekirdağ'da suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 14 kişiden 11'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir de avukat bulunuyor. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince nitelikli yağma, çek senet tahsilatçılığı, zorla senet imzalatma, tefecilik, 6136 SKM, kasten yaralama ve tehdit suçlarını işlediği öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden örgüt lideri olduğu öne sürülen kişi ile örgüt yöneticilerinin de yer aldığı 11 şüpheli gözaltına alınırken, Çorlu dışında ikamet ettiği tespit edilen 3 kişinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.
KARAKOLUN TELSİZİ ŞÜPHELİLERDEN ÇIKTI Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar neticesinde bir adet ruhsatsız tabanca, yaklaşık 200 adet mermi, bir adet emniyet teşkilatına ait, Çorlu Cumhuriyet Polis Merkezi demirbaşına kayıtlı, polis telsizi, çok sayıda çek, senet, ajanda, not kağıdı ve sözleşmeler, dosya kapsamında tespit edilen bir olayda kullanıldığı değerlendirilen havalı tabanca ile değişik tarihlerde el konulan toplam 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 06:51 Kaynak: İHA
Tekirdağ, Güncel
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