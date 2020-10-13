Tekirdağ'da suç örgütüne operasyonda 6 tutuklama - Son Dakika

Tekirdağ'da suç örgütüne operasyonda 6 tutuklama

13.10.2020 11:33
Tekirdağ'da suç örgütüne operasyonda 6 tutuklama, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde maddi sıkıntı içerisindeki vatandaşları tefe ile yüksek faiz karşılığında borçlandıran suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 7 kişiden 6'sı tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde maddi sıkıntı içerisindeki vatandaşları tefe ile yüksek faiz karşılığında borçlandıran suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 7 kişiden 6'sı tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde maddi sıkıntı içerisindeki vatandaşları tefe ile yüksek faiz karşılığında borçlandırdıkları, şahıslardan ödeme yapmakta zorlananları darp ettikleri, ayrıca silah kullandıkları tespit edilen T.P. liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyon için düğmeye bastı. Yürütülen çalışma ile ilgili bahse konu suç örgütü lideri ve üyelerinin "TCK 220 Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tefecilik, Nitelikli Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kasten Yaralama, Tehdit, Hakaret" suçlarını işlediklerinin öğrenilmesi üzerine örgüt yöneticisi ve üyesi olduğu tespit edilen 7 şüpheli şahsa yönelik 8 ikamet ve 1 işyerine operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda şahıslardan 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Malkara Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen 7 kişiden 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da suç örgütüne operasyonda 6 tutuklama
Tekirdağ'da suç örgütüne operasyonda 6 tutuklama
Tekirdağ'da suç örgütüne operasyonda 6 tutuklama

Tekirdağ, Malkara, Silah, Faiz, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da suç örgütüne operasyonda 6 tutuklama - Son Dakika

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