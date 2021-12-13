Suçüstü yakalanan hırsız tutuklandı - Son Dakika

Hırsızlık ve adam yaralama suçlarından arama kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ 'da bir evden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

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