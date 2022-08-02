SÜLEYMANPAŞA'YA 500 SOSYAL KONUT YAPILACAK

TEKİRDAĞ'da Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ilçede 500 sosyal konutun yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattıklarını açıkladı. Erdoğan, açıklamasında "Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak bu konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacaktır" ifadelerini kullandı. Bu açıklamadan sonra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ile AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıkladığı proje kapsamında Süleymanpaşa'da 500 konutun yapılacağını belirten Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kentsel dönüşümle de 500 konutun inşa edileceğini söyledi.

ÖNCE KONUT YAPILACAK SONRA ESKİ BİNALAR YIKILACAK

Kentsel dönüşüm ile ilgili 2 yıldır çalıştıklarını ve strateji belgesi hazırladıklarını belirten Yüksel, "Şehrin hemen hemen her tarafını taradık, kentsel dönüşüm ihtiyacı olan yerler araştırıldı. Bakanlık ile koordinasyon içerisinde strateji belgesi hazırlandı. Bu yıl içerisinde kentsel dönüşüm ile ilgili, ilk etapta iş yerlerine sonra konutlara başlıyoruz. Bu kapsamda daha önce açıklamasını yapmıştım. Kentsel dönüşüme 500 konutla başlıyoruz. Konutları yaptıktan sonra kentsel dönüşümdeki etaplara göre, vatandaşlarımız eski binalardan yenilere çıkacak. Kentsel dönüşüm bu yolla olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını hatırlatarak Süleymanpaşa'da 500 sosyal konut yapılacağını duyuran Belediye Başkanı Yüksel, "Emeklilerimiz, asgari ücret ile çalışanlarımız, gazi ve şehit yakınlarımızın öncelikli olduğu 500 konutluk sosyal konutlara başlıyoruz. Bu konuyla ilgili de projenin ana yeri Eski Muratlı Caddesi üzerindeki Zafer Mahallesi" diye konuştu.

Zafer Mahallesi'nde belirlenen alana hem sosyal konut hem de kentsel dönüşüm projesi ile toplamda 1000 konut yapılacağı bildirildi. (DHA)