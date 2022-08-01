Tekirdağ'da zabıtadan hava destekli 'Çekçek' operasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ'da zabıtadan hava destekli 'Çekçek' operasyonu

01.08.2022 12:37

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi ruhsatsız olarak geri dönüştürülebilir atık toplayan kişilere göz açtırmadı.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi ruhsatsız olarak geri dönüştürülebilir atık toplayan kişilere göz açtırmadı. Zabıta ekiplerince 'Çekçekçilere' havadan ve karadan operasyon gerçekleştirildi. Gelen bir ihbarı değerlendiren Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, verilen adresteki metruk bir binaya operasyon düzenledi. İHA (İnsansız Hava Aracı-Dron) destekli operasyonda, yabancı uyrukluların ağırlıkta olduğu şahısların kullandığı tespit edilen 30 adet çekçek ve geri dönüştürülebilir atıklarla dolu çok sayıda çuvala el kondu.

Kayıt dışı faaliyetlere izin yok

Konuyla ilgili olarak Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından titizlikle ve başarıyla yürütülen Sıfır Atık uygulamasının önemine değinilirken, geri dönüştürülebilir atıkların çevreye zarar vermeden ekonomiye geri kazandırılmasının yanı sıra bu faaliyetleri yürüten işletmelerin de denetime tabi olduğu ve yönetmeliklere uygun şekilde geri dönüştürülebilir atıkların bertaraf edilmesi için kontroller gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kaçak yollarla toplanan geri dönüşüm malzemelerine yönelik Süleymanpaşa'da denetimlerin devam edeceği ve kayıt dışı faaliyetlere izin verilmeyeceği vurgulandı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Tekirdağ, Zabıta, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da zabıtadan hava destekli 'Çekçek' operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da zabıtadan hava destekli 'Çekçek' operasyonu - Son Dakika
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