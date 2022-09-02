Tekirdağ'da "Bağ Bozumu Şenliği" düzenlendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da "Bağ Bozumu Şenliği" düzenlendi

02.09.2022 20:50
Tekirdağ'da "Bağ Bozumu Şenliği" düzenlendi

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce "Süleymanpaşa Bağ Bozumu Şenliği" düzenlendi.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce "Süleymanpaşa Bağ Bozumu Şenliği" düzenlendi.

Hasadın başlaması dolayısıyla düzenlenen etkinlikte enstitü tarafından geliştirilen 50 üzüm çeşidi, katılımcıların beğenisine sunuldu.

Kadınlar tarafından katılımcılara geleneksel pekmez ve bulama yapımı gösterildi.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği üyesi fotoğrafçılar ve vatandaşlar da üzüm bağında oluşturulan dekorlar önünde fotoğraf çektirdi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Bağcılık Araştırma Enstitüsünün çok güzel çalışmalar yaptığını söyledi.

Enstitüdeki milli koleksiyon bağında çok sayıda üzüm çeşidi olduğunu ifade eden Yıldırım, "Burada tek bir alanda hepsini birden görebiliyoruz. Aslına bakarsanız bu tür alanları her türlü meyvede yapmamız lazım. Yani kirazda, elmada, erikte, armutta da yapalım. Böylece özellikle Anadolu'da ve Trakya'da Türkiye sınırları içerisinde yetişen her türlü meyvenin bulunduğu bir alanı ayrı ayrı oluşturalım." dedi.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Metin Türker de bağ bozumlarının önemli etkinlikler olduğunu dile getirdi.

Bağ bozumlarının, emeklerin faydaya döndüğü günler olduğunu aktaran Türker, şöyle konuştu:

"Buradaki etkinliğin farklı bir anlamı var. Türkiye'deki bağ alanlarının yüzde 10'unun bölgemizde olduğu düşünüldüğünde... Şenliğin, Türkiye'deki toplam 35 çeşidin 19'unu geliştiren enstitüde olması ayrı bir önem arz etmektedir. Üzümün hem üretimi açısından dünyada çok önemli yeri olan bir ülkeyiz. 390 bin hektar alanda üzüm üretimi yapılmakta. 3,7 milyon ton ürünle dünyada altıncı sıradayız. İhracatta da 700 milyon dolarlık bir ihracat potansiyelimiz var. Yani milli ekonomiye çok büyük bir katkı sağlıyoruz. Baktığımız zaman üzüm ihracatı açısından da Türkiye dünyada birinci sırada."

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ise bağ bozumu etkinliklerini geleneksel hale getirdiklerini aktararak, "Namık Kemal Üniversitemizle yürüttüğümüz ciddi çalışmalar var. Biz bu organizasyonlarla hem bölgemizdeki 1600 çeşit üzümü tanıtabileceğimiz ve yaşatacağımız etkinlikler yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından davul zurna eşliğinde üzüm bağına geçen protokol üyeleri burada üzüm hasat etti.

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Kaynak: AA

Araştırma, Tekirdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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