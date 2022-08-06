Tekirdağ'da "Ferhadanlı Karpuz Şenliği" düzenlendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da "Ferhadanlı Karpuz Şenliği" düzenlendi

06.08.2022 14:53
Tekirdağ'da "Ferhadanlı Karpuz Şenliği" düzenlendi

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesince "Ferhadanlı Karpuz Şenliği" düzenlendi.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesince "Ferhadanlı Karpuz Şenliği" düzenlendi.

Yöresel lezzetlerin tanıtılması, verimli topraklarında yetişen ürünlere marka değeri kazandırılması ve üreticilere destek sağlanması amacıyla düzenlenen şenlikte AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ile Çiğdem Koncagül ve protokol üyeleri kurulan çadırları gezdi.

Paşa Halk oyunları dans topluluğunun gösterisinin ardından vatandaşlara karpuz ikram edildi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, şenlikte yaptığı konuşmada, ilki düzenlenen şenliği geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.

Şehrin tanıtımı için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Yüksel, "Haziran ayında çok güzel bir kiraz festivali yaptık. Yurt dışından da misafir ağırladık. Ardından keşkek şenliği yaptık. Bugün de Ferhadanlı Mahallemizi ve karpuzu tanıdan şenlik yapıyoruz. Pandemiye rağmen hizmet süremize çok güzel işler yaptık. Kalan sürede iyi işlere imza atmaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından sanatçı Mustafa Keser konser verdi.

Etkinliklerin ardından şenlik sona erecek.

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Kaynak: AA

Çiğdem Koncagül, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'Ferhadanlı Karpuz Şenliği' düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da "Ferhadanlı Karpuz Şenliği" düzenlendi - Son Dakika
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