İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve Süleymanpaşa Jandarma ekipleri intikal etti. Yaralılardan 2'si ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken, hafif yaralı 1 kişi ise tedaviyi reddetti.

Olay, sabah saat 10.30 sıralarında Süleymanpaşa-Muratlı karayolu üzerinde ceza infaz kurumu önünde meydana geldi. İddiaya göre; Süleymanpaşa yönünden Muratlı istikametine doğru seyir halindeki bir alüminyum firmasına ait şirket aracı, dönmek isteyen hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araçtan toplam 3 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Süleymanpaşa-Muratlı yolunda kaza: 3 yaralı - Son Dakika

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