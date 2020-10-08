Tekirdağ'da şüphe üzerine durdurulan araçta silah bulundu - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şüphe üzerine durdurulduktan sonra kaçan araçtan silah ele geçirildi.
Çorlu Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesinde şüphe üzerine bir aracı anons ederek durdurdu.
Araç sürücüsü K.D, kimlik tespitinin yapılmasının ardından kaçması üzerine ekipler tarafından yakalandı.
Ekipler tarafından araç içinde bulunan Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) G.A'nın oturduğu koltuk altında 1 tabanca, 1 şarjör ve 6 fişek ele geçirildi.
Gözaltında alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
- Kaynak: AA
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