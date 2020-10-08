Tekirdağ'da şüphe üzerine durdurulan araçta silah bulundu - Son Dakika

Ekipler tarafından araç içinde bulunan Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) G.A'nın oturduğu koltuk altında 1 tabanca, 1 şarjör ve 6 fişek ele geçirildi.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesinde şüphe üzerine bir aracı anons ederek durdurdu.

Hostesin cinsel organı ve sütyeninin arasından 465 bin dolar değerinde eroin çıktı

Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden sanığa hem hapis hem de para cezası verildi