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Tekirdağ'da şüpheli araçtan 80 adet kaçak kulaklık çıktı - Son Dakika

Tekirdağ'da şüpheli araçtan 80 adet kaçak kulaklık çıktı

13.02.2022 13:16
Tekirdağ'da şüpheli araçtan 80 adet kaçak kulaklık çıktı

Tekirdağ'da polis ekiplerinin şüpheli bir araçta yaptığı aramada 80 adet gümrük kaçağı kulaklık ele geçirildi.

Tekirdağ'da polis ekiplerinin şüpheli bir araçta yaptığı aramada 80 adet gümrük kaçağı kulaklık ele geçirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 80 adet kaçak bluetooth kulaklık ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Tekirdağ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da şüpheli araçtan 80 adet kaçak kulaklık çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da şüpheli araçtan 80 adet kaçak kulaklık çıktı - Son Dakika
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