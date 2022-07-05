Tekirdağ'da şüphelinin üzerinden eroin çıktı - Son Dakika
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Tekirdağ'da şüphelinin üzerinden eroin çıktı

05.07.2022 10:29
Tekirdağ'da şüphelinin üzerinden eroin çıktı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üzerinden eroin maddesi çıktı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üzerinden eroin maddesi çıktı.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Uyuşturucu ile mücadelede büyük başarı elde eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısları engelleme ve önleme amaçlı gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde, şüphe üzerine durdurulan C.K. isimli şahsa yapılan üst aramasında 12 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalanan şüpheli C.K. gözaltına alınarak Yeni Mahalle Polis Karakoluna götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Hisarcık, Saray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da şüphelinin üzerinden eroin çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da şüphelinin üzerinden eroin çıktı - Son Dakika
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