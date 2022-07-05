Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Uyuşturucu ile mücadelede büyük başarı elde eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısları engelleme ve önleme amaçlı gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde, şüphe üzerine durdurulan C.K. isimli şahsa yapılan üst aramasında 12 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Hisarcık, Saray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tekirdağ'da şüphelinin üzerinden eroin çıktı - Son Dakika

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