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Tekirdağ 'da süratli giden bir araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek polis otosuna çarptı. Kazada polis memurları hafif yaralanırken, sürücünün alkollü olduğu ve olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hızlı sürücü polis otosuna çarpıp kaçtı: 2 polis memuru yaralandı - Son Dakika

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