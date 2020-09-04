Tekirdağ'da, Suriye uyruklu 3 DEAŞ'lı yakalandı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de silahlı eylemlere katıldıkları belirlenen Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ortak yürüttükleri çalışmalar sonunda, Suriye uyruklu A.Z. H.EZ. ve O.Ç.'nin terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de silahlı eylemlere katıldığını, kaçak yollardan da kente geldiğini belirledi. Yapılan takiplerin ardından jandarma ekipleri, Ergene ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde tespit edilen eve operasyon düzenledi.Operasyonda, DEAŞ'ın Suriye'deki sorumlularından olduğu bildirilen A.Z., H.E.Z. ve O.Ç. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.