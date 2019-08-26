Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Suriye uyruklu PKK'lı yakalandı
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Tekirdağ'da Suriye uyruklu PKK'lı yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu bir kişi yakalandı.

Tekirdağ'da Suriye uyruklu PKK'lı yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu bir kişi yakalandı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu A.E., gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Suriye, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:37 Kaynak: İHA
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