Tekirdağ'da Suriye uyruklu PKK'lı yakalandı
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu bir kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:37 Kaynak: İHA
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu bir kişi yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu A.E., gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ
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