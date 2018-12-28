Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Suriyeli 3 Kişiye Deaş Gözaltısı

Tekirdağ'da Suriyeli 3 Kişiye Deaş Gözaltısı

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde terör örgütü DEAŞ ile irtibatları olduğu iddiasıyla Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Suriyeli 3 Kişiye Deaş Gözaltısı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde terör örgütü DEAŞ ile irtibatları olduğu iddiasıyla Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde, Vail K.,  Muhammet A. ve  İsa A., adlı şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki  işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adlı kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:57 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye Ordusu, YPG'den Boşalan Münbiç'e Girip Bayrak Diktiğini Duyurdu ÖSO Sözcüsü: Suriye Ordusunun Münbiç'e Girdiği İddiaları Doğru Değil

Son Dakika! Rusya'dan Münbiç Açıklaması: Türkiye'nin Operasyonuna Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Açısından Yaklaşıyoruz Son Dakika! Erdoğan'dan Münbiç Bilmecesine İlk Yorum: Kesinleşmiş Bir Şey Yok, Psikolojik Bir Hareket
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 14:40:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Suriyeli 3 Kişiye Deaş Gözaltısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]