Tekirdağ'da sürücüsünün bırakıp kaçtığı araçta 13 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Araçta yapılan aramada 13 kilogram bonzai ve hassas terazi ele geçirildi.

İlçedeki uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan bir sürücü, kovalamacanın ardından otomobili Hıdırağa Mahallesi'nde bırakıp kaçtı.

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